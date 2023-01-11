Лор рассказал о рисках потерять голос в морозную погоду Лор Зайцев заявил, что сильный мороз может привести к потере голоса

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Полное отсутствие голоса (афония) возникает по трем основным причинам, в частности зимой подобный недуг происходит из-за сильного мороза, рассказал в беседе с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Он отметил, что в такую погоду человек часто говорит на улице, переохлаждается и, как следствие, глотает холодный воздух.

Слизистая гортаноглотки переохладилась и спровоцировала катаральный ларингит, который будет сопровождаться дисфонией, а потом афонией, когда полностью теряется голос, — пояснил Зайцев.

Часто афония возникает у представителей голосоречевых специальностей, речь в первую очередь идет об актерах, певцах и дикторов. Люди подобных профессий вынуждены много и эмоционально говорить, тем самым давая излишнюю нагрузки на голосовые связки. Третьей причиной потери голоса являются различные заболевания, в том числе миастения, которая выражена слабостью мышечного аппарата.

Есть параличи и парезы гортани, когда в силу неврологических причин не идет нервный импульс на голосовую складку и ее подвижность либо ограничена, либо полностью отсутствует. Могут быть онкологические заболевания, когда в гортаноглотке прорастает доброкачественное или злокачественное образование, которое ограничивает подвижность гортаноглотки, мешая ей нормально двигаться, — подчеркнул Зайцев.

В качестве профилактики отоларинголог напомнил о важности беречь голос в холодное время года и разговаривать в комфортном диапазоне, чтобы избежать болей, першения и другого дискомфорта в горле.

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