Режиссера «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии

Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего режиссера и сценариста сериала «Ералаш» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре столицы, он признан виновным по статье о педофилии.

Приговором Солнцевского районного суда г Москвы от 21 июля 2022 года Белостоцкий И.Д. (Генеральный директор НКО «Кот») признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Во время следствия Белостоцкому предъявлялось обвинениев иной статье — развратные действия в отношении ребенка до 14 лет. Позднее дело перекваливицировали на «действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт „б“ части 4 статьи 132 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы)». Под арестом Белостоцкий находился почти два года — с октября 2020 года.