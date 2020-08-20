Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум

https://static.news.ru/photo/853ec872-9c3d-11e9-91b1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: cikrf.ru/Global Look Press

В Министерстве здравоохранения Омской области заявили, что решение о транспортировке оппозиционера Алексея Навального, который находится в тяжёлом состоянии, в европейскую клинику примет медицинский консилиум.

Чтобы понять, можно ли его транспортировать, должен состояться консилиум, который примет решение, можно или нельзя, — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что врачи могут перенаправить пациента в другое учреждение только по желанию родственников. Это прописано в российском законодательстве.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание. Воздушная машина совершила экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального увезли в больницу. Он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Согласно результатам анализов, оппозиционер мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. При этом консилиум медиков по результатам КТ и МРТ головного мозга сразу исключил вероятность кровоизлияния в мозг, опухоли, гематомы вследствие механических травм головы, а также признаки судорожных проявлений, в том числе приступ эпилепсии.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что перед полётом он ничего не ел, только выпил стакан чая в аэропорту Томска. Журналисты опубликовали видеозапись, на которой видно, как напиток Навальному принёс сотрудник ФБК Илья Пахомов, писал NEWS.ru.