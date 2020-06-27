Ректоры творческих вузов попросят кабмин увеличить число бюджетных мест

https://static.news.ru/photo/dcb735e2-b8a4-11ea-9515-fa163e074e61_660.jpg Григорий Заславский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректоры и ведущие курсы мастера творческих вузов обратятся к правительству с просьбой увеличить число бюджетных мест, заявил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.

Мы готовимся обратиться к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой выделить дополнительные бюджетные места для ведущих творческих вузов, — заявил Заславский журналистам ТАСС.

По его словам, будет подготовлено коллективное письмо. Его отправят в понедельник, 29 июня.

Заславский отметил, что по распоряжению правительства на этот год было выделено 11,4 тысяч бюджетных мест, на творческие вузы Москвы осталось около 15 мест. Это равняется примерно по одному месту на каждый вуз. Ректор подчеркнул, что до этого в течение продолжительного времени сокращались бюджетные места.

По его словам, среди мастеров вузов письмо подпишут Владимир Меньшов, Владимир Андреев, Лика Рулла, а также ректор ВГИК Владимир Малышев. Вопрос по бюджетным местам будет обсуждаться с ректором Театрального института им. Щукина Евгением Князевым.

Ректор ВГИК Малышев рассказал журналистам, что в процессе обучения студенты должны играть курсовые и дипломные спектакли. Для этого курс должен состоять из 20-22 человек минимум.

Например, у нас Александр Михайлов набирает курс, выделили восемь бюджетных мест, а надо 20. Я не уверен, что мы наберем столько платных студентов, даже не понижая цены, — объяснил специалист.

NEWS.ru писал, что Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ смогли подать документы в 54 российских университета.