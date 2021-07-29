Ректор МИРЭА: Геймдизайн и киберспорт стали для студентов потребностью

В правительстве РФ заявили, что к концу 2022 года в нескольких вузах будут запущены образовательные программы в области компьютерных игр. Речь идёт как о подготовке разработчиков игр, так и о введении курсов для развития дополнительных навыков. Ректор Российского технологического университета МИРЭА Станислав Кудж в интервью NEWS.ru рассказал о том, почему уже сейчас киберспортсмен — это профессия настоящего, а не будущего, и что можно ждать от новой образовательной программы, предложенной кабмином.

Станислав Кудж id357762591/vk.com

— Почему возникла необходимость в таких нововведениях?

— Сейчас действительно ощущается нехватка специализированных центров по подготовке кадров для киберспорта. В данной сфере большинство действующих профессионалов — это самоучки, хоть и с, как правило, хорошим инженерным образованием.

— Какова ситуация с киберспортом в вузах сейчас?

— Это направление сейчас активно развивается, растёт заинтересованность специалистов соответствовать уровню развития сферы. Интерес студентов к получению специальных знаний в сфере киберспорта по нашим внутренним показателям с каждым годом увеличивается примерно на 50%. Кстати, в 2019 году на вручении Российской национальной премии «Студент года» РТУ МИРЭА был признал лучшим киберспортивным вузом. Университет старается оказывать всестороннюю поддержку нашим киберспортсменам. В ноябре прошлого года мы открыли Центр Киберспорта «Киберзона». Потребности сегодняшних абитуриентов диктуют нам необходимость в инновационном IТ-образовании, получении различных компетенций и навыков.

— На сколько планируемая поддержка правительства поспособствует развитию производителей компьютерных игр в России? Это может стать новой статьёй импорта?

— Боюсь, ответ на этот вопрос лучше спросить у министерства.

— Хорошо, а какие должности могут занять выпускники киберспортивных специальностей?

— Одна из профессий — геймдизайнер, то есть тот, кто разрабатывает весь концепт игры: сюжет, главных героев, их цели и окружение. Отдельные проекты для проработки требуют усилий целой команды геймдизайнеров. Многих это удивит, но и киберспортсмен — это профессия не будущего, а настоящего. Хорошо оплачиваемая и конкурентная. Стать профессионалом в этой сфере сейчас не так просто. Нужно начать с любительских турниров, затем пройти открытые квалификации в профессиональные лиги.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Появляются и управленческие профессии, например, менеджер киберспортивного клуба. Это человек, который отбирает игроков для команды, договаривается со спонсорами и турнирными операторами. Востребованы и творческие профессии: 3D-художник, который отвечает за визуал будущего проекта, или игровой сценарист, чья задача совместить сюжетные идеи с игровыми механиками. Есть ещё новые профессии комментатора киберспорта и стримера.

— В вузах уже обучают «игровым» или смежным специальностям?

— Например, в институте ФТИ готовят будущих 3D-художников по направлению «Компьютерный дизайн». Студенты там осваивают фронтенд-разработки, учатся создавать сайты, ориентированные на потребности заказчика и целевой аудитории, а ещё их учат создавать контент для игровой среды. Они получают навыки работы с компьютерной графикой, 3D-графикой и анимацией.

В Институте информационных технологий нашего университета, уже существуют программы как «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений». В ходе обучения студенты получают теоретическую и практическую подготовку в области проектирования и разработки мобильных приложений, интернет ресурсов и клиент-серверных систем, с учётом углублённой специализации в игровой и медиаиндустрии, ориентированной на создание компьютерных игр, мультимедийных приложений и контента. В процессе обучения особое внимание уделяется дизайну цифровых продуктов и геймдизайну, компьютерной анимации и мультимедийным технологиям, изучению инструментальных средств разработки функционала и дизайна компьютерных игр и мультимедийных приложений. В центре киберспорта, о котором я говорил выше, учащиеся получают необходимый игровой опыт и портфолио. Потому что самое главное для киберспортсмена — это практика. В будущем эти навыки несомненно будут востребованы, так как индустрия расширяется и увеличивается потребность в компетентных кадрах.