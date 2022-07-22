Рейтинг доверия Путину снизился на 1% за неделю ФОМ: рейтинг доверия Путину снизился на 1% за неделю, до 78%

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился на 1% по сравнению с показателями прошлой недели, следует из данных социологического бюллетеня фонда «Общественное мнение» (ФОМ) от 21 июля. Таким образом, верят главе государства 78% опрошенных жителей страны.

80% респондентов оценивают работу президента положительно. Недовольны ею 10% — это более чем вдвое ниже, чем за аналогичный период 2021 года: тогда негативной точки зрения придерживались 23% опрошенных.

Меньше людей довольны работой премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно данным ФОМ, 56% жителей страны оценивают его деятельность положительно, хотя еще в апреле поддержка политики председателя кабмина достигала 60%.

Общий уровень недовольства властями остается относительно стабильным. 36% респондентов признались, что им приходилось слышать от окружающих критические высказывания в адрес российских властей, а у 23% опрошенных действия российских властей за последний месяц лично вызывали недовольство и возмущение.

В опросе приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

В мае ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия к президенту России снизился на 1,7 подпункта, до 79,9%, а его политические решения одобрили 77,2% россиян. Тогда второе место в рейтинге доверия занял Мишустин, набравший 62,1% голосов.