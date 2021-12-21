Регионам направят 24 млрд рублей на строительство школ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о направлении в регионы страны 24 млрд рублей на строительство школ, сообщает пресс-служба правительства РФ на своем официальном сайте. Годом ранее кабинет министров выделил более 100 млрд на строительство образовательных учреждений. В рамках госпрограммы «Развитие образования» правительство намеревается отправить на эти цели 234,7 млрд рублей в период с 2021 по 2024 год.

Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег, средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов, — говорится в сообщении на сайте.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 млрд рублей из резервного фонда на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Документ был подписан в рамках указа президента страны Владимира Путина. В частности, речь идёт о врачах, преподавателях вузов и тех, кто занят в области науки и культуры.

Согласно указу президента, зарплаты бюджетников должны будут составлять 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней заработной платы по региону.