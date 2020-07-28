Редакторов российского СМИ заблокировали в Telegram

https://static.news.ru/photo/caf47188-d0e8-11ea-8ac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мессенджер Telegram заблокировал аккаунты редакторов новостного канала телеканала 360. Модераторы не смогли объяснить причины произошедшего.

Пять сотрудников СМИ лишились доступа к своему аккаунту, все они были администраторами Telegram-канала издания, говорится на его сайте. При этом часть людей не публиковали ничего в момент блокировки. Они потеряли доступ не только к работе, но и к личным перепискам.

Кроме того, запрет на действия был привязан к телефону. Покупка новых SIM-карт не помогла возобновить работу.

В службе поддержки журналистам порекомендовали обраться за объяснениями к специальному боту. Тот ответил, что на редакторов пожаловались другие пользователи. Спустя восемь часов после обращения на электронную почту аккаунты разблокировали и посоветовали в следующий раз обращаться в службу поддержки. При этом причины произошедшего там не прояснили.

Бывший директор особых направлении Telegram Антон Розенберг считает, что причиной мог стать выход в сеть с одного IP-адреса или с использованием похожих номеров телефонов. Однако все редакторы работали удалённо и выходили в Сеть с домашнего IP.

Поскольку речь о крупном российском новостном канале, не думаю, что тут были какие-то реальные нарушения, за которые Telegram мог применить подобные меры. Моё мнение — это была техническая ошибка, но точно могут ответить только представители Telegram, — отметил он.

Интернет-эксперт Антон Меркуров добавил, что, вероятнее всего, произошла техническая ошибка из-за изменений, внесённых в программу. Он не исключил реальность полученной жалобы, однако считает, что вероятность такого развития событий минимальна.

Как писал NEWS.ru, ранее госкорпорация «Роскосмос» запустила свой официальный канал в Telegram.