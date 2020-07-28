Редакторов российского СМИ заблокировали в Telegram

Мессенджер Telegram заблокировал аккаунты редакторов новостного канала телеканала 360. Модераторы не смогли объяснить причины произошедшего.
Пять сотрудников СМИ лишились доступа к своему аккаунту, все они были администраторами Telegram-канала издания,
Кроме того, запрет на действия был привязан к телефону. Покупка новых SIM-карт не помогла возобновить работу.
В службе поддержки журналистам порекомендовали обраться за объяснениями к специальному боту. Тот ответил, что на редакторов пожаловались другие пользователи. Спустя восемь часов после обращения на электронную почту аккаунты разблокировали и посоветовали в следующий раз обращаться в службу поддержки. При этом причины произошедшего там не прояснили.
Бывший директор особых направлении Telegram Антон Розенберг считает, что причиной мог стать выход в сеть с одного IP-адреса или с использованием похожих номеров телефонов. Однако все редакторы работали удалённо и выходили в Сеть с домашнего IP.
Поскольку речь о крупном российском новостном канале, не думаю, что тут были какие-то реальные нарушения, за которые Telegram мог применить подобные меры. Моё мнение — это была техническая ошибка, но точно могут ответить только представители Telegram, — отметил он.
Интернет-эксперт Антон Меркуров добавил, что, вероятнее всего, произошла техническая ошибка из-за изменений, внесённых в программу. Он не исключил реальность полученной жалобы, однако считает, что вероятность такого развития событий минимальна.
Как писал NEWS.ru, ранее госкорпорация «Роскосмос» запустила свой официальный канал в Telegram.
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