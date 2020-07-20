Роскосмос запустил в Telegram свой канал

https://static.news.ru/photo/7814416e-ca8a-11ea-ac59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госкорпорация «Роскосмос» запустила свой официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте корпорации в понедельник, 20 июля.

Страница расположена по интернет-адресу https://t.me/roscosmos_gk . Теперь можно оперативно следить за всеми эксклюзивными новостями, пресс-релизами и комментариями пресс-службы на новом зарегистрированном канале, — говорится в сообщении.

Роскосмос в настоящее время имеет официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, два аккаунта в Twitter, Instagram, два канала на YouTube, во Flickr и «Одноклассниках».

Отмечается, что на всех страницах регулярно публикуются актуальные новости ракетно-космической отрасли, а также фотографии предпусковых операций, познавательные ролики и многое другое.

Роскомнадзор, который с апреля 2018 года безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, 18 июня объявил о прекращении давления на Telegram, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы начали активно использовать ресурс для информирования.

Весной 2020-го группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о прекращении блокировки мессенджера, которая не вынудила сервис предоставить спецслужбам доступ к переписке пользователей, а только подорвала имидж российской власти. В опубликованном сегодня интервью спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил суду пересмотреть «неисполнимое» решение о блокировке мессенджера в России, писал NEWS.ru.