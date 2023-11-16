Red Wings продолжит летать в Египет после отказа Tez Tour

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Red Wings продолжит совершать чартерные рейсы в Египет, несмотря на то, что туроператор Tez Tour с 26 ноября прекращает полетные программы, заявили РБК в пресс-службе авиакомпании. Отказ одного туроператора от чартерных рейсов в Египет не означает их полную отмену, поскольку консолидируются и управляются одновременно несколькими туроператорами, пояснили представители организации.

Отказ одного из них от реализации пакетных туров сам по себе не может служить причиной отмены полетов. В настоящее время рейсы сохраняются в расписании, — подчеркнули сотрудники компании.

Ранее Tez Tour отказался от полетной программы, объяснив решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и отсутствием «рентабельности в ближайшей перспективе». При этом туры в Египет на фоне обострения израильско-палестинского конфликта подешевели в среднем на 28%, а в период с 11 по 17 октября объем продаж по этому направлению сократился на 4%, хотя стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25–31%.

Несмотря на это, Египет возглавил список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники, отобрав лидерство у Турции. Страна вошла в топ-3 самых дешевых туристических направлений.