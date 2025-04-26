Рецепт для похудения: домашняя белевская пастила. Едим — и вес уходит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если хочется сладкого, но без лишних калорий, этот рецепт — отличный вариант. Натуральная пастила из яблок содержит минимум сахара и много клетчатки, помогая сохранять чувство сытости.

Рецепт диетической белевской пастилы

Ингредиенты (на 2–3 порции):

1 кг кисло-сладких яблок (лучше антоновка или зеленые сорта);

1 белок (по желанию, для пышности);

1 ч. л. меда или сахарозаменителя (опционально).

Приготовление:

Яблоки запеки в духовке при 180°C до мягкости (30–40 мин). Очисти от кожуры и семян, протри через сито или взбей блендером в пюре. Увари массу на слабом огне, помешивая, до густоты (30–50 мин). Остуди, добавь белок (если используешь) и взбей миксером до светлого оттенка. Выложи слоем 1,5–2 см на пергамент и суши в духовке при 70–90°C 6–8 часов (или в дегидраторе).

Пищевая ценность (на 100 г):

калории: ~50–70 ккал (без сахара);

белки: 0,5–1 г;

жиры: 0 г;

углеводы: 12–15 г (из них 8–10 г — натуральные фруктовые сахара);

клетчатка: 2–3 г.

Пастилу можно есть как перекус или вместо конфет с чаем. Главное — не злоупотреблять, ведь даже полезные сладости содержат сахара. Для разнообразия добавьте корицу или цедру лимона!

Ранее сообщалось, что греческий томатный суп — это легкое, ароматное и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно готовится из простых ингредиентов, богато витаминами и не перегружает организм лишними калориями.