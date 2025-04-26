Если хочется сладкого, но без лишних калорий, этот рецепт — отличный вариант. Натуральная пастила из яблок содержит минимум сахара и много клетчатки, помогая сохранять чувство сытости.
Рецепт диетической белевской пастилы
Ингредиенты (на 2–3 порции):
- 1 кг кисло-сладких яблок (лучше антоновка или зеленые сорта);
- 1 белок (по желанию, для пышности);
- 1 ч. л. меда или сахарозаменителя (опционально).
Приготовление:
- Яблоки запеки в духовке при 180°C до мягкости (30–40 мин).
- Очисти от кожуры и семян, протри через сито или взбей блендером в пюре.
- Увари массу на слабом огне, помешивая, до густоты (30–50 мин).
- Остуди, добавь белок (если используешь) и взбей миксером до светлого оттенка.
- Выложи слоем 1,5–2 см на пергамент и суши в духовке при 70–90°C 6–8 часов (или в дегидраторе).
Пищевая ценность (на 100 г):
- калории: ~50–70 ккал (без сахара);
- белки: 0,5–1 г;
- жиры: 0 г;
- углеводы: 12–15 г (из них 8–10 г — натуральные фруктовые сахара);
- клетчатка: 2–3 г.
Пастилу можно есть как перекус или вместо конфет с чаем. Главное — не злоупотреблять, ведь даже полезные сладости содержат сахара. Для разнообразия добавьте корицу или цедру лимона!
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