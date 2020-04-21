Ребёнок нашёл презерватив в пасхальном куличе

https://static.news.ru/photo/c4d7abb4-83e8-11ea-bc59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Краснодара сообщил, что купил пасхальный кулич с презервативом внутри. Кусок с инородным объектом достался ребёнку.

Продукт был приобретён в магазине «Магнит», передаёт РИА Новости. В сети провели внутреннее расследование, изучили документацию и записи с камер видеонаблюдения. Там заявили, что предмет попал в кулич уже после его производства и упаковки.

Как писал NEWS.ru, ранее малайзийская компания Karex, на фабриках которой производится каждый пятый в мире презерватив, заявила о приближающейся нехватке этих медицинских изделий. За последние 10 дней на трёх расположенных в Малайзии заводах промышленного гиганта не было произведено ни одного презерватива.