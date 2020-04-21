Ребёнок нашёл презерватив в пасхальном куличе

Житель Краснодара сообщил, что купил пасхальный кулич с презервативом внутри. Кусок с инородным объектом достался ребёнку.
Продукт был приобретён в магазине «Магнит»,
Как писал NEWS.ru, ранее малайзийская компания Karex, на фабриках которой производится каждый пятый в мире презерватив, заявила о приближающейся нехватке этих медицинских изделий. За последние 10 дней на трёх расположенных в Малайзии заводах промышленного гиганта не было произведено ни одного презерватива.
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