Реаниматологу-анестезиологу Элине Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорождённого, продлён срок домашнего ареста.
Соответствующее решение вынес Ленинградский районный суд Калининграда. Сушкевич останется под арестом до 14 ноября, передаёт
Суд также продлил пребывание под домашним арестом на тот же срок исполняющей обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой, которая обвиняется в организации убийства младенца.
Ранее News.ru писал, что пикеты в поддержку Сушкевич прошли в десятках российских городов. Участники акции считают уголовное преследование врача необоснованным. По их словам, у умершего недоношенного младенца было мало шансов выжить.