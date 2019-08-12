https://static.news.ru/photo/3263adfe-bd1a-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Элина Сушкевич Фото: Элина Сушкевич/vk.com

Реаниматологу-анестезиологу Элине Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорождённого, продлён срок домашнего ареста.

Соответствующее решение вынес Ленинградский районный суд Калининграда. Сушкевич останется под арестом до 14 ноября, передаёт ТАСС .

Суд также продлил пребывание под домашним арестом на тот же срок исполняющей обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой, которая обвиняется в организации убийства младенца.

Ранее News.ru писал, что пикеты в поддержку Сушкевич прошли в десятках российских городов. Участники акции считают уголовное преследование врача необоснованным. По их словам, у умершего недоношенного младенца было мало шансов выжить.