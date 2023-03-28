Реабилитолог оценил шансы увидеть Костомарова на льду после протезирования Реабилитолог Комаров заявил, что Костомаров сможет вернуться на лед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию установят бионические протезы, которые ничем не отличаются от человеческих конечностей, заявил NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров. По словам специалиста, при уровне современной медицины есть хорошие протезы для кистей и стоп, которые позволят спортсмену вернуться на лед.

Подготавливают протезы и для кистей, и для стоп. Есть бионические протезы, они, в принципе, ничем не отличаются от нормальных конечностей человека, даже в некоторых смыслах лучше и удобнее. Перспективы по протезированию очень хорошие, есть много хороших протезов, которые могут позволить ему вернуться даже на лед, — отметил Комаров.

Ранее RT со ссылкой на источник сообщил, что врачи готовят Костомарова к протезированию. Отмечалось, что все операции завершены, спортсмен пришел в себя, ему убрали трахеостому и отключили аппарат вентиляции легких. СМИ предполагали, что он перенес ампутацию стопы и кистей.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Telegram-канал «112» сообщал, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств.