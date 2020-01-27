https://static.news.ru/photo/a5587582-4146-11ea-ba2e-fa163e074e61_660.jpg Система "Дрозд" на танке - разработка Бакалова Фото: ru.wikipedia.org/Serguei S. Dukachev - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Конструктор-оружейник, разработчик высокоточного оружия и противотанковых управляемых ракет Василий Бакалов умер в Туле. Оружейнику было 90 лет.

Бакалов трудился в должности главного инженера тульского КБ приборостроения, был первым заместителем начальника и главного конструктора. Бакалов находился у истоков разработки противотанковых управляемых снарядов, в чём проявил незаурядные способности, сообщает Интерфакс. Он лично принимал участие в постановке на производство многих высокоточных образцов вооружения.

Около 20 лет оружейник работал главным конструктором Центрального КБ спортивно-охотничьего оружия. На летней Олимпиаде в Москве в 1980 году сборная СССР по стрелковому спорту была вооружена оружием «МЦ», разработанном в ЦКБ под руководством Бакалова.

Знаменитый тульский конструктор является лауреатом Ленинской премии, награждён орденом Октябрьской революции, другими наградами. Он — почётный гражданин Тулы. Похоронят Бакалова 29 января на Почётной аллее городского кладбища.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мемориальная акция «100 гвоздик к 100-летию Михаила Калашникова» прошла возле памятника оружейнику в центре Москвы. В качестве организаторов мероприятия выступили Российское военно-историческое общество (РВИО) и Росгвардия.