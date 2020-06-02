Расписание прогулок в Москве появилось ещё в одном приложении

https://static.news.ru/photo/7297a4e6-a4de-11ea-bc24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент информационных технологий Москвы сообщил о новых возможностях по получению информации о графике прогулок по столице. Данные о расписании теперь доступны в сервисе 2ГИС.

Столичные власти предоставили разработчикам официальные данные, передаёт ТАСС. В результате пользователи смогут увидеть информацию для конкретного дома.

Позже на карты добавят информацию о доступности парков, благодаря которой можно будет спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 июня в Москве разрешены прогулки в парках при условии соблюдения дистанции и наличии средств защиты. Однако запрещается садиться на лавочки, заходить в беседки, на детские и спортивные площадки.