Расписание прогулок в Москве появилось ещё в одном приложении

Департамент информационных технологий Москвы сообщил о новых возможностях по получению информации о графике прогулок по столице. Данные о расписании теперь доступны в сервисе 2ГИС.
Столичные власти предоставили разработчикам официальные данные,
Позже на карты добавят информацию о доступности парков, благодаря которой можно будет спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции.
Ранее NEWS.ru писал, что с 1 июня в Москве разрешены прогулки в парках при условии соблюдения дистанции и наличии средств защиты. Однако запрещается садиться на лавочки, заходить в беседки, на детские и спортивные площадки.
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