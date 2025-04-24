Раскрыты пугающие масштабы распространения завезенной из Индии холеры Заболевший холерой житель Подмосковья контактировал с 321 человеком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Подмосковья, заболевший холерой в Индии, контактировал с 321 человеком, в том числе из 33 регионов страны, сообщила пресс-служба управление Роспотребнадзора по региону. Все находятся под медицинским наблюдением. Предварительно, ни у кого симптомов заболевания нет.

Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц: 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи), — сказано в сообщении.

Мужчина был в Индии с 11 по 20 апреля: посетил несколько городов и съездил в Непал. Он утверждает, что пил фильтрованную воду из-под крана и ел в разных кафе. По возвращении почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Когда его состояние резко ухудшилось, его госпитализировали в инфекционную больницу. Сейчас пациент в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что провели необходимые противоэпидемические мероприятия после обнаружения холеры в Подмосковье. Меры по противодействию таким инфекциям отрабатывались специалистами в ходе учений, что позволило оперативно отреагировать на этот инцидент.

Эпидемиолог Андрей Сахаров заявил, что холера стремительно обезвоживает организм, что чревато летальным исходом. Он объяснил, что в основном заболевание можно получить через зараженные продукты. Для профилактики недуга врач призвал пить только кипяченую или бутилированную воду.