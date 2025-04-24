Житель Подмосковья привез холеру из отпуска в Индии Медики выявили холеру у вернувшегося из Индии жителя Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные медики обнаружили холеру у одного из местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области. Уточняется, что мужчина недавно посещал Индию.

Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза из неблагополучных по холере стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации, − рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В сообщении говорится, что ранее меры по противодействию подобным инфекциям отрабатывались специалистами в ходе учений. Это и позволило им оперативно отреагировать на инцидент.

Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнили об опасности столбняка, которым можно заразиться при работе с почвой. Специалисты подчеркнули, что бактерия Clostridium tetani может проникнуть в организм даже через небольшие раны. У зараженного человека наблюдаются сильнейшие мышечные спазмы и судороги, которые могут привести к летальному исходу. Лучшей защитой от заболевания являются прививки и тщательная обработка даже незначительных царапин, подытожили в Роспотребнадзоре.