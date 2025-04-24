Эпидемиолог назвал главную угрозу завозной холеры из Индии Эпидемиолог Сахаров предупредил, что холера из Индии чревата летальным исходом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье выявили завозной случай холеры: болезнь обнаружили у 40-летнего мужчины, вернувшегося из Индии. Этот недуг стремительно обезвоживает организм, что чревато летальным исходом, заявил телеканалу «Краснодар» эпидемиолог Андрей Сахаров.

Опасность холеры заключается в быстром развитии и интенсивном обезвоживании организма, которое может привести к летальному исходу при отсутствии своевременной медицинской помощи, — предупредил Сахаров.

Он отметил, что в основном холера передается через попадание в организм зараженных продуктов. Для профилактики недуга врач призвал пить только кипяченную или бутилированную воду, есть термически обработанную пищу, а также своевременно мыть руки с мылом.

Сотрудники Роспотребнадзора ранее начали проводить все необходимые противоэпидемические мероприятия в связи с обнаружением холеры в Подмосковье. Меры по противодействию таким инфекциям отрабатывались специалистами в ходе учений, что позволило оперативно отреагировать на этот инцидент.