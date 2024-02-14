Раскрыты причины раннего появления морщин Врач Анойко: ранние морщины могут возникнуть из-за воздействия ультрафиолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Морщины в раннем возрасте могут возникнуть из-за воздействия ультрафиолета, предупредила врач-косметолог Елена Анойко. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что активное солнце повреждает структуру ДНК. Чтобы защитить себя от негативного влияния солнечных лучей, рекомендуется использовать кремы с SPF-фактором.

Активное солнце проникает до сосочкового слоя дермы и повреждает структуру ДНК, что в свою очередь освобождает свободные радикалы, разрушает волокна коллагена и эластина и приводит в итоге к фотостарению. Способ защиты — кремы с SPF-фактором, — пояснила косметолог.

Также к раннему старению может привести генетическая предрасположенность. Человек наследует тип кожи и вариант мимической активности. Кроме того, частое использование гаджетов повышает риски возникновения морщин. Врач уточнила, что это связано с воздействием излучения от экрана. Она также посоветовала высыпаться и избавиться от вредных привычек, чтобы не навредить коже в раннем возрасте.

Врач и эксперт по питанию Майкл Грегер ранее заявил, что какао оказывает омолаживающий эффект на кожу. По его словам, эффект особо заметен уже через три месяца ежедневного употребления напитка.