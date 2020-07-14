Раскрыты основные способы наживы на туристах, отдыхающих в Крыму

https://static.news.ru/photo/796678ca-c60c-11ea-87bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Основные схемы наживы на туристах, приезжающих на отдых в республику Крым, перечислила корреспондент «МК» Светлана Цикулина.

По её словам, зачастую туристы выбирают отели по красивым фотографиям, заранее платят большую сумму за квартиру или частную виллу, а по приезде в Крым оказывается, что все выглядит несколько иначе, нежели в интернете.

Так, туристка Оксана после просмотра обработанных фотографий забронировала в Крыму частный экодом с бассейном за 12 тысяч рублей в сутки.

На деле экодом оказался обычным небольшим (60 метров) деревянным летним домиком с пристроенным открытым бассейном 2 на 4 метра, больше напоминавшим корыто, — отметила женщина, слова которой приводит «МК».

Кроме того, нередко туристы по ошибке бронируют многолюдный «участок-общагу» вместо частной виллы. А всё потому, что в объявлениях об этом говорится завуалировано.

Забронировали просторный дом с участком под Алуштой за 15 тысяч в сутки. Позже выяснилось, что на малюсенькой выжженной солнцем территории стоят аж три дома, два из которых в сезон хозяева сдают, а в третьем живут сами с двумя детьми, кошкой и собакой, — сообщила Юлия, жительница Санкт-Петербурга.

Также львиная доля хозяев отелей и гостиничных комплексов не соблюдают профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Так, расстояние между лежаками на пляжах сократилось до 30-40 сантиметров вместо положенных 1,5-2 метров.

Ранее NEWS.ru писал, что отели и владельцы частных средств размещения в Крыму повысили цены на 15–30%. Это вызвано тем, что они селят туристов в новых условиях с учётом требований Роспотребнадзора.