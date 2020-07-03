Спрос восстановлен: гостиницы Крыма взвинтили цены

https://static.news.ru/photo/7d5068c0-bdd7-11ea-8bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Отели и владельцы частных средств размещения в Крыму повысили цены на 15–30%. Это вызвано тем, что они селят туристов в новых условиях с учётом требований Роспотребнадзора.

При этом представители гостиниц подгоняют россиян с выбором, утверждая, что те должны успеть отдохнуть до начала второй волны пандемии. Таким образом на полуострове создают туристический ажиотаж, рассказала директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья Tvil.ru Оксана Шустикова.

На этом фоне, отметила она, сложно понять, бронировать гостиницы и базы отдыха сейчас или всё-таки лучше подождать. Хотя рост спроса всё же заметен.

Достаточное большое число путешественников бронируют поездки самостоятельно. Если сравнивать июнь 2020 года с прошлым, то спрос на внутренний туризм полностью восстановился. В июле ожидаем рост бронирований на 30–50% по сравнению с 2019-м, — цитирует Шустикову РИА Новости.

В этом году отдых в мини-отеле или гостевом доме в Севастополе самостоятельным туристам обойдётся в среднем в 19,4 тысячи рублей за десять ночей. В Судаке отдых чуть дороже ― 21 тысяча за восемь ночей. В Евпатории просят 25 тысяч рублей за десять ночей, а Ялте ― 30 тысяч рублей за восемь ночей. Агентство уточняет, что цены приведены для семьи из трёх-четырёх человек с детьми без затрат на дорогу и питание.

По словам Шустиковой, из-за требований социальной дистанции многие путешественники предпочитают бронировать частный сектор — апартаменты и коттеджи. Кроме того, гости стали чаще запрашивать индивидуальный трансфер и больше внимания обращать на парковку для машины рядом с тем местом, где планируют остановиться.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму проводится проверка гостиниц и санаториев на предмет соблюдения ими санитарных требований. Власти полуострова рассчитывают, что его курорты в нынешнем сезоне посетят до 1,5 млн туристов.