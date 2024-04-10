Раскрыты характеристики идеальной лопаты для дачи Депутат Чаплин: деревянная лопата с лезвием идеальна для дачи

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Идеальной лопатой для дачи станут модели с деревянным черенком и заостренным лезвием толщиной 1,5–1,8 мм, рассказал NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он подчеркнул, что подобные варианты лучше всего подойдут для сложной почвы и мелких работ в саду.

Лучшая лопата для дачи — стандартная заостренная с деревянным черенком. Она подойдет и для сложной почвы, и для мелких садовых работ. Лезвие лучше выбирать стальное, а толщиной не менее 1,5–1,8 мм. Чем больше вес лопаты, тем она прочнее. Но, безусловно, выбирайте тот вес инструмента, с которым вам будет комфортно обращаться, — отметил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что в России предусмотрены льготы для желающих построить загородный дом. Депутат отметил, что к подобным привилегиям относятся, в частности, сельская ипотека, право использовать материнский капитал и упрощенное оформление по «дачной амнистии».

Собеседник напомнил, что родители для постройки дома имеют право использовать материнский капитал. Он отметил, что возведенное жилье можно оформить по упрощенной системе в рамках «дачной амнистии» до 2031 года: достаточно предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и технический план здания.