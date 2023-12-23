Россиянам назвали важные законодательные нюансы при строительстве дачи Глава Союза дачников Чаплин: загородный дом можно оформить по «дачной амнистии»

Фото: Jochen Tack/Global Look Press

В России предусмотрены льготы для желающих построить загородный дом, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что к подобным привилегиям относятся и сельская ипотека, и право использовать маткапитал, и упрощенное оформление по «дачной амнистии». Собеседник добавил, что в данной сфере есть «законодательные тонкости».

Первое, и самое важное — подобрать участок с нужным видом разрешенного использования. Частный жилой дом, где можно будет прописаться, допускается строить на участках ИЖС, ЛПХ и на садовом участке. В иных ситуациях могут возникнуть большие сложности и с пропиской, и с коммуникациями. Второе — разрешение на строительство в России получать не нужно, однако важно направить уведомление в органы местного самоуправления о начале строительства через Госуслуги или МФЦ, — разъяснил Чаплин.

Он подчеркнул, что дом не может быть выше трех этажей и 20 метров, при этом в каждом регионе еще и свои особенности ограждений — например, в Подмосковье забор не должен быть выше 1,8 м. Чаплин отметил, что если постройка используется как дача, но у нее жилое назначение, то в таком доме можно оформить регистрацию.

Пятое — капитальные сооружения можно строить на садовых участках и участках ИЖС, а вот на огородных участках — нельзя. Это не только капитальный дом, но еще и двухэтажная баня, например. Шестое — осенью ряд банков возобновил предложения по сельской ипотеке под 3% годовых, на данный момент это самые выгодные условия по ипотеке, поэтому стоит поторопиться, — рассказал Чаплин.

Собеседник напомнил, что родители для постройки дома имеют право использовать маткапитал. Он отметил, что возведенное жилье можно оформить по упрощенной системе в рамках «дачной амнистии» до 2031 года: достаточно предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и технический план здания.

Ранее Росреестр выступил с инициативой об обязательной легализации частных жилых домов, о которых нет данных в ЕГРН, и проблема таких строений волнует регионы уже давно, рассказал юрист Михаил Лаврухин. По его мнению, для таких граждан возможно введение административной ответственности в виде штрафов.