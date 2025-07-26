Раскрыто, кто мог выманить у пенсионерки 20 слитков золота и 63 млн рублей

Московскую пенсионерку, отдавшую мошенникам имущество на 63,7 млн рублей, могли обмануть украинские спецслужбы, предположил в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он не исключил, что данные средства уйдут на финансирование ВСУ.

99% все это идет с Украины. Все разводы, все схемы. Все кол-центры находятся на территории Украины. Эти деньги могут пойти куда угодно, в том числе на финансирование ВСУ, они работают под контролем спецслужб Украины. Львиная доля идет на финансирование украинской армии, на плату наемникам ВСУ из разных стран. Это люди тоже должны знать, что их деньги будут работать против России, — добавил Игнатов.

Ранее мошенники выманили у пенсионерки из Москвы деньги и пять килограммов золота на общую сумму 63,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Сначала злоумышленники представились сотрудниками сервисной службы, которая якобы занимается заменой домофона в доме пожилой женщины.

Под этим предлогом аферисты убедили москвичку сообщить код из СМС, который, по их версии, был нужен для получения новых ключей. Затем пенсионерке позвонил другой мошенник, представившись сотрудником Роскомнадзора. Он стал запугивать жертву, что ее данные скомпрометированы, и от ее имени оформлены фальшивые доверенности.

Чтобы защитить накопления, злоумышленник посоветовал женщине следовать инструкциям по телефону. За пять дней мошенники смогли выманить у москвички $200 тысяч, €20 тысяч, а также 4 млн рублей и 20 золотых слитков.