Раскрыта зарплата главы Службы безопасности Украины

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов в августе 2021 года заработал 113 220 гривен (около 307 тысяч рублей). Об этом сообщил Telegram-канал портала Vesti.ua. Также раскрыты сведения о зарплатах ближайшего окружения руководителя ведомства.

Так, его первый заместитель и начальник антитеррористического центра при СБУ Сергей Андрущенко заработал за прошедший месяц 110 149 гривен (299 тысяч рублей). Два других заместителя Владимир Горбенко и Александр Якушев получили по 105 570 гривен (286,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что уже у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова оказалась самая высокая зарплата в украинском правительстве. Его средний доход в 2019 году составил чуть больше 100 тысяч гривен ($4,15 тысячи), следует из отчёта пресс-службы кабмина за 2019 год. Премьер-министр Алексей Гончарук получал существенно меньше — 60,5 тысячи гривен ($2,51 тысячи). Меньше всех среднемесячная зарплата была у министра кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета. Он получал меньше 32,5 тысячи гривен ($1,34 тысячи).

По данным РИА Новости, минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10% и составила 4,1 тысячи гривен (около $180). При этом средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около $460).

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что коррупция на Украине представляет серьёзную угрозу для демократии. По его словам, коррупционные преступления буквально съедают страну изнутри. Политик считает, что в этом виноваты в том числе олигархи, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа.