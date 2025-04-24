Раскрыта судьба бизнеса Комиссаренко и Романова, потерявших гражданство РФ ФНС ликвидирует бизнес лишившихся гражданства РФ комиков Комиссаренко и Романова

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Слава Комиссаренко

Федеральная налоговая служба России планирует ликвидировать бизнес известных стендап-комиков Славы Комиссаренко и Дмитрия Романова, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, после отъезда из страны Комиссаренко и Романов продолжали заниматься бизнесом на родине.

Как уточнил канал, комики по-прежнему имеют статус индивидуальных предпринимателей. Юридическое лицо Романова зарегистрировано в районе Хорошево-Мневники в Москве, а Комиссаренко — в районе Арбат. Речь идет о бизнесе в сфере видеопродакшена и искусства.

По данным ФСБ, после отъезда из России Комиссаренко и Романов начали выступать на территории стран Евросоюза, где критиковали проведение специальной военной операции на Украине. Кроме того, они транслировали идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России.

Ранее Комиссаренко и Романова лишили гражданства России. Такое решение было принято по инициативе ФСБ. Артистам закрыли въезд в Россию, поскольку они создают угрозу национальной безопасности. Комиссаренко также был объявлен в межгосударственный розыск по статье о клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.