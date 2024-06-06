Раскрыта причина, по которой Лобода продолжает исполнять русские песни Продюсер Рудченко: Лободу воспринимают только с русскоязычным контентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода

Певицу Светлану Лободу воспринимают только с русскоязычным контентом, а на украинском языке ее треки не особо интересны, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, именно на русских песнях бывшая солистка группы «ВИА Гра» заработала «приличное количество денег».

Конечно, Лобода будет исполнять русскоязычные песни, потому что она стала звездой именно на русскоязычном контенте, заработав приличное количество денег. Благодаря тому, что она стала популярна у нас, ее воспринимают именно с русскоязычным контентом. На украинском ее песни не особо интересны, поэтому она не спешит распрощаться с русскоязычными песнями, — подчеркнул собеседник.

В четверг, 6 июня, стало известно, что зрители на концерте Светланы Лободы в Латвии устроили скандал и попросили больше не приглашать выступить звезду. Одна из посетительниц мероприятия рассказала, что артистка вживую исполняла песни исключительно на русском языке, не попадая в ноты, что не понравилось фанатам, которые вставали и уходили целыми рядами.

До этого концертный продюсер Сергей Лавров заявил, что Светлана Лобода не прижилась на Украине, потому что у нее нет хитов на украинском языке. По его словам, певица оказалась в незавидном положении. Украинцы ее больше не заказывают, а для россиян звать знаменитость на корпоративы — «самоубийство», считает он.