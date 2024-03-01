Продюсер объяснил, почему Лобода вынуждена выживать без денег и заказов Продюсер Лавров: Лободу перестали заказывать на Украине и в России

Светлана Лобода не прижилась на Украине, потому что у нее нет хитов на украинском языке, заявил концертный продюсер Сергей Лавров в беседе с MK.RU. По его словам, певица оказалась в незавидном положении. Украинцы ее больше не заказывают, а для россиян звать знаменитость на корпоративы — «самоубийство», считает он.

Сейчас националисты травят всех за русский язык. Именно поэтому и Лобода, кстати говоря, не прижилась на Украине. Хитов на украинском у нее нет. Если есть какие-то песни, то на ломаном языке <...> Она сейчас вообще в незавидном положении. У Лободы нет «заказников», корпоративов, на которых она зарабатывала огромные деньги. Украина ее не заказывает — украинские олигархи пир на весь мир сейчас не устраивают. А для наших звать Лободу даже на корпоратив за границей — самоубийство, — заявил Лавров.

Сейчас Лобода пытается «выживать», раньше ей были доступны лучшее концертные площадки Москвы, а теперь лишь сараи, считает продюсер.

Ранее сообщалось, что Лободу обвинили в мошенничестве. Претензии к ней предъявил российский композитор и автор песен Олег Влади. Он заявил, что Лобода подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на композицию «К черту любовь».