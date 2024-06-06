«Чахнет без России»: Лобода разочаровала фанатов на концерте в Латвии MK.RU: концерт Светланы Лободы в Латвии закончился скандалом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Лобода

Зрители на концерте певицы Светланы Лободы в Латвии устроили скандал и попросили больше не приглашать выступить звезду, сообщила MK.RU одна из посетительниц мероприятия. Отмечается, что артистка вживую исполняла песни исключительно на русском языке, при этом люди вставали и уходили целыми рядами.

Большая часть была недовольна. Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России, — рассказала собеседница издания.

Как пишет издание, артистка в прошлом году заявила, что будет петь только с украинским флагом. В этот раз на Дне города Даугавпилса она не стала выдвигать требований. Зрители обратили внимание, что все хиты исполнительница пела только на русском языке. Кроме того, она не попадала в ноты, что не понравилось фанатам, рассказала собеседница.

Света очень сдала: это видно невооруженным взглядом Сейчас все очень скромно. Плюс у нее появились большие проблемы с голосом, — поделилась одна из присутствовавших на концерте поклонниц.

Ранее концертный продюсер Сергей Лавров заявил, что Светлана Лобода не прижилась на Украине, потому что у нее нет хитов на украинском языке. По его словам, певица оказалась в незавидном положении. Украинцы ее больше не заказывают, а для россиян звать знаменитость на корпоративы — «самоубийство», считает он.