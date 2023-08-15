Раскрыта польза сливы для пожилых Диетолог Королева: слива благотворно влияет на ЖКТ пожилых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слива полезна для пожилых благодаря ее благотворному влиянию на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), пояснила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она рассказала «Москве 24», что этот продукт стимулирует работу кишечника, обеспечивает естественную детоксикацию и избавляет от запоров. Кроме того, слива редко бывает в зоне непереносимости.

Клетчатка, которая есть в ее составе, стимулирует работу кишечника, обеспечивает естественную детоксикацию организма. <...> Слива будет избавлять от запоров и поможет поддержать своевременное высвобождение содержимого кишечника, — пояснила диетолог.

Специалист добавила, что слива оказывает положительное действие на иммунную систему. Королева пояснила, что в продукте содержится витамин С, который защищает организм от простуд. Диетолог подчеркнула, что можно выбирать как мягкую, так и твердую сливу, в зависимости от предпочтений.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала пожилым включить в рацион скумбрию. По ее словам, особая ценность этой рыбы заключается в том, что полезные вещества формируются в ней естественным путем. В скумбрии также содержится большое количество омега-3 жирных кислот и легко усваиваемого белка.