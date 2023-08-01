Диетолог назвала наиболее полезную для пожилых рыбу Диетолог Соломатина назвала скумбрию самой полезной для здоровья пожилых рыбой

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Скумбрия является самой полезной для здоровья пожилых людей рыбой из-за большого содержания в ней омега-3 жирных кислот и легко усваиваемого белка, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, особая ценность этой рыбы заключается в том, что полезные вещества формируются в ней естественным путем.

Омега-3 жирные кислоты входят в клеточные мембраны, необходимые для деления клеток, работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина. Они не дают оседать плохому холестерину на стенках сосудов, предотвращая атеросклероз, инсульт, инфаркт. <...> Скумбрия еще хороша тем, что ее не выращивают как аквакультуру. И поэтому эту омегу-3 она накапливает в общем-то не искусственным путем, а именно натуральным, — отметила диетолог.

Кроме того, по ее словам, высокое содержание в скумбрии витамина D оказывает положительный эффект на иммунную систему и кости, что особенно важно при остеопорозах и других возрастных изменениях.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что самой вредной едой для пожилых людей считается фастфуд. В такой пище не содержатся полезные элементы, при этом в ней есть переизбыток углеводов, калорий, жиров, трансжиров и соли.