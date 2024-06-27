Раскрыт организатор преступной группы для совершения терактов в Дагестане Суд: сын экс-главы Сергокалинского района Омарова создал ОПГ в Дагестане

Фото: NEWS.ru

Создателем преступной группировки для совершения терактов в Дагестане оказался сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова Осман, информирует пресс-служба Верховного суда республики. Согласно обнародованным данным, мужчина требовал от соучастников признания его единоличным лидером банды.

<...> (сообщник боевиков — ред. NEWS.ru) вступил в созданную Омаровым О.М. группу <...> После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов, — следует из пресс-релиза.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее опубликовала список имен 15 полицейских, которые погибли в Дагестане во время нападения боевиков. Она подчеркнула, что каждый из правоохранителей был верен присяге и исполнял свой профессиональный долг.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.