Расходы россиян на маски снизились, несмотря на коронавирус

https://static.news.ru/photo/9e63a6b2-83cf-11eb-adf8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России в начале 2021 года стали на 13% реже приобретать медицинские маски по сравнению с декабрём прошлого года.

При этом в январе 2021 года россияне покупали маски в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Также на 4% снизились покупки хлеба и на 20% — кремов для тела. Спрос на детское питание, наоборот, увеличился на 6% относительно декабря.

Владельцы автомобилей, в свою очередь, стали отдавать большее предпочтение бензину АИ-92 — на 5% чаще относительно декабря, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ускорение роста потребительских расходов обозначилось с началом марта. Траты населения с 1 по 7 число месяца увеличились на 4,2% по сравнению с 2,3% неделей ранее. Основной вклад трат пришёлся на продовольственный сегмент, прирост в котором составил 7,1%, сектор услуг — 8% против 11,7% неделей ранее. На более благоприятную ситуацию с потребителем указывает и количество активных бизнесов. Прирост за неделю обеспечил сектор услуг, составивший 10,1% г/г. А число точек в целом стало на 6,3% выше, чем в прошлом году.