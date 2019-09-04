https://static.news.ru/photo/de349834-cf0b-11e9-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) заявили, что ни одной вспышки не произошло на Солнце этим летом.

Это четвёртый интервал, в течение которого наблюдается полное отсутствие активности Солнца, — говорится на сайте лаборатории.

Причиной прекращения вспышек является почти полное исчезновение на Солнце магнитного поля, что может негативно сказаться на климате Земли.

Как ранее писал News.ru, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сократился на севере и в средней полосе России. За 30 лет средняя температура января повысилась в столице на два градуса.