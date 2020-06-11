Ракова: Более 17% москвичей имеют антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/209c52fe-abd7-11ea-90cf-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ракова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антитела к коронавирусной инфекции нового типа имеют 17,4% жителей Москвы. Об этом 11 июня сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что исследования на предмет наличия у москвичей популяционного иммунитета проходят уже больше месяца. По словам Раковой, первый этап завершился 21 мая. Тогда тестирование показало, что антитела к коронавирусу обнаружены у 12% жителей столицы.

Второй этап тестирования закончен, на сегодняшний день иммунитет формируется, иными словами имеют антитела G 17,4% москвичей. Это значит, что показатели за две недели выросли практически на 5%, — приводит слова заммэра РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы объяснили, чем вызваны расхождения данных департамента здравоохранения и сайта стопкоронавирус.рф по смертности от COVID-19.

Это связано с тем, что мэрия передаёт федеральному штабу оперативные данные, известные на конкретные сутки, позже они уточняются, так как диагноз в ряде случаев устанавливает только вскрытие.