Стремясь не допустить распространения коронавирусной инфекции власти рискуют благосостоянием народа. Уже сейчас россияне стремительно нищают. Согласно данным «Ромир» и Gallup International из-за кризиса без постоянной работы остались 12% наших соотечественников, а еще 32% перестали работать временно. NEWS.ru собрал истории людей, которые остались без средств к существованию. А экономисты назвали отрасли, в которых можно заработать даже сейчас.

По всей России прошли онлайн-митинги против режима самоизоляции. Активисты оставляли свои сообщения возле зданий региональных властей на «Яндекс.Картах», используя инструмент «разговорчики». Участники протеста писали, что остались без работы и денег из-за закрытия предприятий. Они потребовали у властей либо объявить режим ЧС, либо снять режим самоизоляции.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля. До этого времени многие организации обязаны приостановить работу. Это кафе и рестораны, магазины непродовольственных товаров, ремонтные мастерские и промышленные предприятия. За вынужденный простой определённым категориям положены некоторые послабления. Например, возможность не платить кредиты банкам, деньги поставщикам и арендодателям. Также предприятиям малого и среднего бизнеса правительство обеспечит «каникулы» на полгода по уплате налогов. Никаких государственных компенсаций владельцам бизнеса и их сотрудникам правительство не предусмотрело.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители малого и среднего бизнеса заперты в квартирах и не имеют возможности вести бизнес, а государство не осуществляет даже заявленные меры поддержки, так считают многие предприниматели.

Анастасия Никишина руководит небольшой фирмой. В штате — 10 человек. Организация оказывает юридические услуги представителям малого и среднего бизнеса. С конца марта для всех сотрудников и директора настали сложные времена, говорит она.

Все компании, с которыми у нас был договор приостановили свою деятельность или приостановили оплату, — рассказывает Анастасия Никишина.

Работы нет, поэтому весь коллектив отправили в неоплачиваемый отпуск. Среди сотрудников Анастасии двое платят ипотеку, ещё насколько — имеют маленьких детей. Доходов у фирмы не стало, зато арендную плату никто не отменял. Частные арендаторы не готовы снижать или отменять платежи, несмотря на указание президента РФ.

Хозяйка салона красоты из Ростова-на-Дону Наталья Донникова также осталась без работы и денег, как и 10 её подчинённых. Местный Роспотребнадзор вынес постановление о закрытии предприятий малого и среднего бизнеса в регионе.

Наталья Донникова NEWS.ru

Владелица салона живет в городе Батайске недалеко от федерального центра. Она не может даже доехать до места работы, потому что перемещения по области строго ограничены. По этой же причине Наталья не может выезжать к своим клиентам на дом, чтобы оказывать парикмахерские услуги.

Я не знаю, на что мне жить. Других доходов у меня нет. Нас поставили в униженное и абсолютно безвыходное положение, — говорит она.

Даже организации, деятельность которых официально не приостановлена, задыхаются в условиях кризиса. Владимир Кожушко владелец фирмы по остеклению балконов и установке окон. С тех пор, как в стране объявлен режим самоизоляции, спрос на эти услуги упал. Во-первых, у людей не стало свободных денег, во-вторых, многие не хотят пускать к себе домой посторонних. А крупные объекты и вовсе замораживают стройку.

Если раньше у нас было около 15-20 заказов в неделю, то сейчас 2-3 максимум. Доходы сотрудников упали на 50%, компании — на 80%, — рассказал NEWS.ru Владимир.

Существует только несколько видов работ, которые сейчас востребованы и позволят компенсировать потерю заработка. Это любая деятельность, связанная с доставкой услуг или товаров. В этих сферах можно заработать деньги, рассказал в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Ещё вариант — попытаться найти свою нишу в области дистанционных работ через интернет. Там существует довольно много всевозможных видов профессий, в которых можно попытать свои силы. Но это конечно требует некоторых усилий, чтобы освоить эти новые специальности. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

Он добавил, что острую потребность в новых кадрах могут испытывать мастерские и заводы, которые изготавливают санитарную продукцию, например, маски, респираторы, дезинфицирующие средства. Люди, оставшиеся без денег, могут найти временную работу на производстве.