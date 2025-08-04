Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 4 августа, жара и полынь

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 4 августа, жара и полынь

Продолжаем следить за уровнем пыльцы в Москве: как сейчас обстоят дела с полынью и злаками, читайте у нас в статье.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Новая неделя в столице начнется с жаркой, но не солнечной погоды. Облака будут закрывать небо весь день, однако воздух прогреется до +29 °C. Осадков не ожидается, сильных порывов ветра тоже не прогнозируют. В такую погоду пыльца легко накапливается в нижних слоях атмосферы, особенно при отсутствии дождей.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 4 августа

Ситуация с основными аллергенами остается в Москве стабильной. Лидерство прочно удерживает полынь. Уровень ее пыльцы сегодня такой же, как и вчера, в диапазоне от 101 до 1000 единиц, но постепенно растет.

Злаки также фиксируются на среднем уровне: их пыльца еще не полностью исчезла, хотя цветение в большинстве районов завершилось. В зеленых зонах и лесопарках концентрация злаковой пыльцы может сохраняться в пределах 100–1000 единиц.

Сорняков в воздухе становится все больше. Общее количество пыльцы этих трав постепенно растет, что может вызывать реакцию даже у тех, кто раньше не сталкивался с сезонной аллергией.

Кроме того, в атмосферу вернулись споры плесневых грибков. При высокой температуре и влажности особенно активен кладоспориум, а также альтернария, хотя ее уровень чуть ниже. Оба типа грибков могут вызывать симптомы, схожие с аллергией и астмой.

Уровень пыльцы в столичном воздухе в этот понедельник остается стабильно высоким. Полынь, злаки, грибки и сорные травы образуют сложную аллергенную смесь. В безветренную жаркую погоду важно ограничивать пребывание на улице, особенно утром и вечером, когда концентрация пыльцы максимальна.