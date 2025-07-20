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20 июля 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 июля, начало сезона сорняков

Прогноз пыльцы на 20 июля Прогноз пыльцы на 20 июля Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Уровень пыльцы на 20 июля высокий, в воздухе — целый коктейль аллергенов. Цветение злаков идет на спад, но их пыльца все еще опасна, а к ней добавляются споры грибков и сорные травы. Делимся традиционным мониторингом на это воскресенье.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в воскресенье будет не самой комфортной: днем и вечером в столице ожидаются дождь и гроза, температура не поднимется выше +24 °C. Повышенная влажность может усилить распространение плесневых спор и удерживать пыльцу в нижних слоях воздуха. Аллергикам стоит соблюдать осторожность, даже несмотря на осадки.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 20 июля

В московском воздухе сегодня — букет аллергенов. Цветение злаков постепенно сходит на нет: например, тимофеевка в Подмосковье уже отцвела. Но это не значит, что можно расслабиться, — уровень пыльцы злаков сейчас еще высокий, от 1000 единиц и выше, особенно в городских районах, где пыльца задерживается дольше.

На своих позициях остаются и плесневые грибки. Альтернария держится на желтом уровне (высокая концентрация), а кладоспориум — на красном, что означает очень высокий уровень спор. Влажная погода лишь подстегивает их распространение — стоит опасаться обострений даже без ярко выраженного поллиноза.

Постепенно начинается сезон сорных трав. Пыльца полыни сегодня сохраняется на среднем уровне — от 11 до 100 единиц. Пока значения не критичны, но они уверенно растут с каждым днем. Маревые травы все еще слабы — их пыльца фиксируется на низком уровне, особой угрозы пока не представляет.

Важно: амброзия в Московском регионе пока не зацвела, но с наступлением августа ситуация может резко измениться. Кроме того, часть аллергиков продолжает жаловаться на березу.

В целом уровень пыльцы сегодня остается высоким. Несмотря на дожди, аллергенная нагрузка не снижается. Поллинозникам рекомендуем внимательно следить за своим состоянием, проветривать помещения с осторожностью и делать влажную уборку.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 июля, начало сезона сорняков
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