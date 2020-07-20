Пятнадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/2b5cf3ac-c9f4-11ea-ba95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки скончались пятнадцать человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, число летальных исходов в столице увеличилось до 4314.

Всего, по данным на 19 июля, в Москве выявлено 233 545 случаев заражения COVID-19. Выздоровели и выписаны из больниц 170 539 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что отмена ограничений, введённых ранее из-за угрозы распространения коронавируса, не привела к росту заболеваемости инфекцией в Москве. Она подчеркнула, что власти не только не фиксируют всплеск числа заражений, но и отмечают устойчивое снижение показателей, писал NEWS.ru.