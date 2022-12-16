Пятилетний ребенок попал в реанимацию после тренировки в бассейне В Петербурге пятилетний ребенок попал в реанимацию после тренировки в бассейне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетний ребенок чуть не утонул во время тренировки в бассейне в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дошкольника доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку в связи с произошедшим.

Инцидент случился во время тренировки мальчика в бассейне на Павловской улице 15 декабря. В ходе занятий ребенок наглотался воды. Его успели вовремя вытащить из воды и доставить в Детскую городскую больницу № 22 в сопровождении матери. Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое.

Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок погиб в ванной на съемной квартире в Москве из-за водонагревателя. Мальчик надышался угарным газом, а после захлебнулся и утонул. Возбуждено уголовное дело.

Семья из Иркутска, в которой произошла трагедия, приехала в Москву на выходные. Супруги с сыном арендовали квартиру, а после отправились гулять по центру столицы. Вернувшись домой, мальчик отправился в ванну, налил воды и начал купаться. Спустя 20 минут отец пошел проверить сына и обнаружил, что тот лежит в ванной вниз головой. В тот момент ребенок был еще жив. Родители вызвали скорую. Медики попытались провести реанимацию, но было уже поздно: ребенок скончался.