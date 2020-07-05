Пять тысяч вакансий разместили в базе центра занятости Москвы за месяц

https://static.news.ru/photo/9421d0e8-be90-11ea-9a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московский банк вакансий центра занятости с начала июня пополнился пятью тысячами вакансиями. Количество рабочих место возросло за счёт постепенного снятия ограничительных мер.

По словам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, после улучшения эпидемиологической ситуации жизнь города начал возвращаться в офлайн: строительные компании, предприятия и организации возобновили работу, открылись магазины, кафе, рестораны, фитнес-центры и салоны красоты.

Соответственно, ожил и рынок труда по этим направлениям — уже в начале июня банк вакансий центра занятости увеличился на пять тысяч предложений от работодателей вышеперечисленных сфер, — отметила она.

Ракова уточнила, что сейчас в базе опубликовано 50 тысяч вакансий, число которых постоянно растёт.

Так, строительные организации активно ищут каменщиков, инженеров, кабельщиков, электромонтажников по кабельным сетям и подсобных рабочих. В сфере ЖКХ требуются дворники, электромонтёры и рабочие зелёного хозяйства, на производствах — водители, грузчики, слесари, электрики и слесари-сантехники. Также размещено много предложений для специалистов в сфере непродовольственной торговли и общественного питания.

Кроме того, прогнозируется спрос на специалистов по реабилитации людей после пандемии — психологов и карьерных консультантов, передаёт mos.ru.

Как писал NEWS.ru, 3 июля президент Владимир Путин заявил, что в России не ожидается новая вспышка безработицы из-за пандемии коронавируса. По мнению главы государства, уровень безработицы в России вырос лишь до 6%, в то время как в других странах был зафиксирован значительный скачок данного показателя.

Правительство РФ собирается направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, средства будут выделены в рамках поддержки безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения. Полученными деньгами регионы смогут частично возместить расходы по оплате труда сотрудников. Меры поддержки также коснутся тех, кого перевели на неполный рабочий режим с сокращением доходов. Такая работа, по мнению Мишустина, позволит временно трудоустроить более 80 тысяч человек.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, за время действия ограничений в России сократили 680 тысяч сотрудников. Всего «на пике» работать не могли 15 млн человек. С 1 апреля примерно 2 млн человек встали на учёт в службу занятости как безработные.