Пять самых популярных автоподстав назвали эксперты

https://static.news.ru/photo/87b982ee-e724-11ea-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres

Самая популярная история у мошенников на дороге — задетое зеркало. По задумке, автовладелец сначала слышит удар по кузову, а затем его догоняет машина с разбитым зеркалом.

При этом «задетый» утверждает, что автовладелец ударил его, и показывает на своём авто схожие следы краски, пишет портал Autonews. Главная задача мошенника — уговорить жертву «всё решить» без помощи полиции. Так он вынуждает жертву заплатить за ремонт. Здесь эксперты советуют не сдаваться и оформить ДТП по всем правилам. Зачастую выясняется, что автовладелец никого не ударял, а краска — это быстро оставленные следы мела.

Сбитый пешеход — ещё одна инсценировка жуликов. Они бросаются под колёса авто у тротуара или пешеходного перехода и запугивают автолюбителя вызовом сотрудника ГИБДД. Тут лучше всего позвонить самому и в скорую, и в полицию. Как правило, мошенники в этом случае убегают.

Парковки торговых центров — самое излюбленное поле действия мошенников. К уже стоящей машине жертвы подгоняется заранее «битый» автомобиль, затем предлагается быстро решить вопрос и разъехаться. Главная цель жуликов — вымогать деньги у жертвы в дальнейшем, шантажируя его жалобой, что он покинул место ДТП. В этом случае лучше всего найти свидетелей, узнать о наличии камер на парковке, снять происходящее на телефон и не покидать место происшествия без официального оформления ДТП.

«Охотники за нарушителями» — ещё один вид аферистов. Они заранее подготавливают машину с уже испорченными дорогими вещами, например антиквариатом, провоцируют аварию там, где автомобилисты чаще всего нарушают правила: объезд по обочине или пересечение разделительной полосы. Затем жертве предъявляют битые вещи и грозят судом. Лучше всего в этом случае согласиться на суд и не отдавать деньги.

Новый способ жульничества — блокировка колёс или двери с оставленными номерами телефонов. За снятие замка преступники епросят определённую сумму. Здесь лучше всего установить в машину видеорегистратор и оставлять её на охраняемой парковке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Невинномысска жители пожаловались на банду несовершеннолетних, занимающихся автоподставами. Схема проста: подросток прыгает под автомобиль, к нему подбегает товарищ, якобы ставший свидетелем наезда.