Пять мощных дронов атаковали Новую Москву 4 июля: где они взорвались Во Внуково вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Утром, около 06:00, Telegram-канал «112» сообщил, что жители Новой Москвы услышали взрывы, ресурс предположил, что российская ПВО сбила несколько беспилотников. Позже Telegram-канал SHOT заявил, что два БПЛА уничтожены в районе села Валуево, а Telegram-канал Baza рассказал об атаке БПЛА на военную часть в подмосковной Кубинке в ночь на 4 июля. Позднее в Минобороны РФ заявили, что 4 июля была пресечена попытка террористической атаки пятью БПЛА по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Сколько дронов ликвидировали над Москвой, есть ли пострадавшие — в материале NEWS.ru.

Где заметили и сбили беспилотники

Утром, около 06:00, Telegram-канал «112» сообщил, что в Новой Москве слышны взрывы, предположительно российская ПВО уничтожила несколько беспилотников: на опубликованном ролике, вероятно, снятом в НМ, виден дым. Позже SHOT заявил, что два БПЛА уничтожены в районе села Валуево (НМ), а Telegram-канал Baza рассказал об атаке БПЛА на военную часть в подмосковной Кубинке в ночь на 4 июля. Первоначально Минобороны РФ данные публикации не комментировало.

Позже, ближе к 06:30, ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавили два БПЛА, и еще один дрон сбили в Калужской области, все БПЛА направлялись в сторону столицы РФ.

При этом, по информации Mash, БПЛА, летевший в сторону военной части в Кубинке, сбили в районе Кубинки, пострадавших и разрушений нет. По данным ТАСС, был уничтожен дрон самолетного типа.

Примерно в 08:20 мск ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, заявило о четырех уничтоженных БПЛА в Новой Москве.

Есть ли разрушения и пострадавшие

Baza также заявила, что военную часть в подмосковной Кубинке атаковали с помощью дрона-камикадзе: по данным ресурса, целью БПЛА стало административное здание. По информации Baza, разрушений и пострадавших нет.

По информации «112», один из летевших в сторону Москву БПЛА упал на гараж в деревне Кривошеино (НМ), после чего начался пожар, по данным SHOT, возгорание локализовали сотрудники МЧС, угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Журналист Максим Кононенко сообщил в своем Telegram-канале, что обломки БПЛА упали на его дом в Новой Москве, позже он опубликовал фото собранных деталей дронов.

«Прилетело по нам. Два взрыва. Первый в 06:22. Второй минуты через две. И обломки посыпались на крышу как будто стекло. Я пока ничего не нашел. Но слышал», — добавил Кононенко.

Откуда могли запустить дроны в сторону Москвы

Полковник авиации Виктор Алкснис заявил NEWS.ru, что появление украинских БПЛА в небе несет опасность столкновения с пассажирскими лайнерами и гибели большого количества людей. По его мнению, при атаке беспилотников 4 июля на Московскую область аэропорт Внуково не был целью Вооруженных сил Украины.

«Если бы беспилотник взорвался от столкновения с самолетом, произошла бы верная гибель лайнера — тем более с БПЛА, который несет хотя бы килограмм взрывчатки», — сказал эксперт.

Нарушена ли работа аэропортов Москвы

Росавиация в официальном Telegram-канале ведомства сообщила, что по техническим причинам, «независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10. На запасные аэродромы ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании „Победа“ — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово». Позже ограничения продлили до 08:00.

Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей, добавили в Росавиации. В 8 утра ведомство подчеркнуло, что аэропорт Внуково возобновил работу.

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Как отреагировал мэр Москвы Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что 4 июля «совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы».

«В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 08:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», — добавил градоначальник.

Что заявили в МИД России

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати, и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

«Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный. Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим», — отметила Захарова.

Кроме того, собкор ВГТРК в США Валентин Богданов в своем Telegram-канале также назвал инциденты с БПЛА в Московском регионе «терроризмом чистой воды».

«Спланированно посылать боевые беспилотники в воздушное пространство вокруг одного из крупнейших аэропортов — это терроризм чистой воды со стороны киевского режима. Без всяких поправок на боевые действия. Причем международный», — написал Богданов.

Он напомнил, что «во Внуково приземляются самолеты из третьих стран».

Официальный комментарий Минобороны

Минобороны России в официальном Telegram-канале ведомства отметило, что 4 июля «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы». По информации МО РФ, уничтожены четыре дрона на территории Новой Москвы, и еще один БПЛА подавлен средствами РЭБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», — рассказали в МО РФ.

По данным военных, в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

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