Пять больных с коронавирусом скончались в Чувашии

Минздрав Чувашии подтвердил информацию о пяти пациентах с коронавирусом, скончавшихся в медицинских учреждениях региона. Больным было от 66 до 79 лет.
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Всего на территории республики по состоянию на 21 апреля зарегистрировано 235 случаев заражения коронавирусом. 14 человек излечились от COVID-19.
Как передавал NEWS.ru, власти регионов Поволжья усиливают меры контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. В частности, в Чувашии готовятся к запуску системы электронных пропусков для пассажирского транспорта по межмуниципальным маршрутам пригородного значения
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