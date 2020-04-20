В регионах Поволжья усилили контроль за самоизоляцией жителей

В ряде регионов Поволжья власти усиливают меры по контролю за самоизоляцией граждан.
В частности, в целях борьбы с распространением коронавируса в Саратовской области ввели пропускной режим, в некоторых городах Удмуртии ограничили въезд и выезд, а в Чувашии готовятся к запуску системы электронных пропусков для пассажирского транспорта по межмуниципальным маршрутам пригородного значения,
Кроме того, в Татарстане в транспорте и при посещении магазинов жители обязаны будут носить маски или респираторы. Аналогичные требования вводятся в республике Марий Эл и Башкирии.
По последним данным, в мире COVID-19 заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В России на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, поправились 3446. В Москве за последние сутки выявлено более двух тысяч случаев заражения коронавирусом. В 80% из них инфекция обнаружена у лиц моложе 65 лет, писал NEWS.ru.
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