Среди новых заражённых COVID-19 в Москве 80% - люди моложе 65 лет

https://static.news.ru/photo/bb81dd3e-82e7-11ea-a339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за последние сутки выявлено более двух тысяч случаев заражения коронавирусом. В 80% случаев инфекция обнаружена у лиц моложе 65 лет.

Так, 44% из числа новых заражённых составляют жители столицы в возрасте от 18 до 45 лет. Ещё 36% - в возрасте от 46 до 65 лет.

Среди пожилых москвичей коронавирус выявлен у 10% горожан в возрасте от 66 до 79 лет. Доля заразившихся старше 80 лет составляет 5,5%. Оставшиеся 4,5% инфицированных – дети, сообщается на сайте мэра столицы.

В общей сложности в Москве выявлено 26,3 тысячи случаев заражения COVID-19. В целом по России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли – 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели – свыше 615 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы вводят выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 мл плазмы доноры будут получать 1250 рублей, за 600 мл — 5000 рублей.