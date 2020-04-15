В Чувашии скончался первый пациент с коронавирусом

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Первый случай смерти от коронавирусной инфекции зафиксирован в Чувашии. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Первый смертельный случай COVID-19 в Чувашии. Женщина, 71 год, — говорится в сообщении оперативного штаба.

В республике зарегистрировано 79 случаев заражения новым заболеванием.

В настоящий момент в России зарегистрировано 24490 случаев коронавирусной инфекции (3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели, скончались 198 человек. В Москве 14776 (1774 за последние сутки) заболевших, 1205 выздоровели, 106 умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус постоянно меняется, однако появление у него более опасных мутаций невозможно. Об этом заявил кандидат биологических наук Кирилл Шаршов. Он пояснил, что высокая летальность является для вируса эволюционным тупиком, именно поэтому его мутации не станут опаснее для человека.