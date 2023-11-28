Пьяная пассажирка самолета устроила секс-дебош

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Пассажирка авиакомпании «Победа», летевшая из турецкой Антальи в Москву, устроила секс-перформанс в самолете, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, девушка дебоширила, не слушалась бортпроводников, курила электронную сигарету, а затем и вовсе занялась оральным сексом с сидевшим по соседству незнакомцем.

Как выяснил канал, пассажирка переборщила с алкоголем на борту. Отмечается, что по прибытии в российскую столицу ее задержали правоохранители под аплодисменты недовольных попутчиков.

В свою очередь в распоряжении Telegram-канала Baza оказались кадры одного из инцидентов на борту, на которых видно, как 29-летняя девушка вывалила все из мусорного пакета прямо в проходе самолета. По ее словам, она искала стодолларовую купюру, которую дала другой пассажирке, а та выбросила деньги в урну.

После нескольких перформансов, пишет канал, дебоширку отсадили подальше от других путешественников. Женщина оскорбляла даже силовиков, пришедших ее задерживать, отмечает Baza.

Ранее самолет «Аэрофлота» был вынужден прервать рейс и совершить посадку в Красноярске из-за пассажира, который требовал открыть ему «пассажирскую дверь» во время полета. После того как ему было в этом отказано, он попытался пройти в кабину пилотов, что и вынудило экипаж запросить экстренную посадку. Неспокойный пассажир, которым оказался 32-летний военнослужащий-десантник, был задержан полицейскими.