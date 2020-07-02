Путин заявил об отсутствии срока давности преступлений нацистов

https://static.news.ru/photo/7f4254fc-bc62-11ea-af4a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геноцид со стороны нацистов против народа СССР — преступление, которое не имеет срока давности. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа».

Российский лидер подчеркнул, что нацисты готовили колонизацию территорий Советского Союза, а людей других национальностей собирались «превратить в рабов», лишив языка и культуры.

И эти преступления нацистов и их приспешников — геноцид в отношении народов СССР — не имеют срока давности, — цитирует его ТАСС.

По мнению главы государства, такая оценка должна быть незыблемой в законодательстве РФ и в системе международного права. Путин добавил, что соответствующую работу должны проводить сотрудники ведомств, развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках.

Ранее президент РФ поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и проголосовали за поправки к Конституции. В Кремле итоги голосования назвали триумфом.

Премьер-министр Михаил Мишустин на открытии заседания кабмина сообщил, что итоги голосования по поправкам усилят персональную ответственность чиновников и поставят перед правительством страны новые задачи. Он также отметил, что результаты плебисцита подтвердили поддержку курса, предложенного главой РФ Владимиром Путиным.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году, писал NEWS.ru.